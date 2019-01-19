Виктория Дайнеко поздравила Алексея Воробьева с днем рождения

Виктория Дайнеко активно пользуется социальными сетями. Она старается держать своих поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад на странице своего Instagram исполнительница опубликовала новый пост. На снимке она сидит на коленях у своего экс-возлюбленного Алексея Воробьева. В комментарии к посту певица предложила фанатам поздравить своего коллегу с днем рождения. Также знаменитость поблагодарила мать Алексея Воробьева за хорошего сына.Подписчики исполнительницы отреагировали моментально. Они начали писать: "Самое главное, чтобы Алексей был здоров!! Всё остальное у него либо уже есть, либо скоро будет!)", "Всего тебе самого лучшего! Творческих успехов!!! Верного человека рядом!", "Поздравляю Лешку. Счастья и всего всего всего!". За весьма короткий срок публикация Виктории Дайнеко набрала более 25 тысяч лайков.