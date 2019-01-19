Ученые вычислили пик падения астероидов на Землю по лунным кратерам





Изучению подверглись лунные кратеры диаметром порядка 10 км, а возраст их составил менее 1 млрд лет. Найти следы падения астероидов на Земле проблематично из-за ряда факторов, в том числе по причине движения литосферных плит и перемещения грунта. В условиях же Луны кратеры не подвергаются каким-либо изменениям. Планета и спутник находятся рядом, поэтому в случае падения метеоритов это происходило с одинаковой частотой. Трудности лишь в том, что лунные кратеры не так просто датировать.Впрочем, благодаря инфракрасному излучению и наличию на Луне слоя реголита проблема решаема. Итоги работы показали, что интенсивность падения крупных астероидов и метеоритов ощутимо увеличилась ближе к концу палеозоя, что наблюдалось порядка 290 млн лет назад. Астрономы это связывают с космическими изменениями того периода.