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Ученые вычислили пик падения астероидов на Землю по лунным кратерам

Ученые изучили находящиеся на Луне кратеры, что помогло им рассчитать пик падения на поверхность Земли астероидов. Соответствующий подход в работе использовала группа сотрудников из Великобритании, Канады и США.
Ученые вычислили пик падения астероидов на Землю по лунным кратерам

Изучению подверглись лунные кратеры диаметром порядка 10 км, а возраст их составил менее 1 млрд лет. Найти следы падения астероидов на Земле проблематично из-за ряда факторов, в том числе по причине движения литосферных плит и перемещения грунта. В условиях же Луны кратеры не подвергаются каким-либо изменениям. Планета и спутник находятся рядом, поэтому в случае падения метеоритов это происходило с одинаковой частотой. Трудности лишь в том, что лунные кратеры не так просто датировать.

Впрочем, благодаря инфракрасному излучению и наличию на Луне слоя реголита проблема решаема. Итоги работы показали, что интенсивность падения крупных астероидов и метеоритов ощутимо увеличилась ближе к концу палеозоя, что наблюдалось порядка 290 млн лет назад. Астрономы это связывают с космическими изменениями того периода.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:31

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