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Facebook тестирует новую секретную социальную сеть для подростков

Специалисты Facebook на протяжении нескольких недель заняты тестированием секретной социальной сети для подростков - LOL. Данную информацию, ссылаясь на большое количество источников, распространило интернет-издание TechCrunch.
Facebook тестирует новую секретную социальную сеть для подростков

Из сообщения ресурса стало известно, что компания создает приложение с ориентацией на потребителей подросткового возраста, которое получит название LOL. Данный контент – это специальная лента, позволяющая просматривать различные мемы, GIF-анимации и забавные видеоролики.

Представители Facebook подтвердили журналистам TechCrunch разработку новинки. Тестирование проходит на незначительной группе тинэйджеров США. Касательно самого проекта, то сейчас он находится еще на ранних стадиях исследования. Добровольцы, которые взяли участие в тестировании, являются учащимися старших классов, у которых взяли подписку о неразглашении сведений. В опубликованной информации сообщается о том, что социальная сеть набирается автоматически на популярных страницах Facebook, которые содержат мемы. Она имеет такие категории: "Для тебя", "Животные", "Розыгрыши", "Провалы" и так далее. Каждый желающий будет иметь возможность добавить свой видеоролик. На сегодняшний день еще не известно, будет ли LOL частью Facebook или же выйдет, как отдельное приложение.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:23

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