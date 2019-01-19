Звезда сериала “Склифосовский” Дмитрий Миллер расплакался в эфире из-за смерти отца





В интервью Миллер признался, что его творческий путь был непростым. После школы будущий актер планировал учиться на медика, но затем внезапно решил перепоступить в театральный. В это же время звезда “Склифосовского” продолжал искать себя, испытывая финансовые трудности. Родители не сразу приняли выбор сына, поскольку профессию врача считали более стабильной. Дмитрий Миллер не смог сдержать слез при упоминании о папе, поскольку родственник ушел из жизни еще прошлой осенью. Актер рад тому, что отец успел застать его триумф и понять, что выбранное сыном занятие — это серьезно.Во многом, по признанию артиста, ему помогала супруга Юлия, которая поддерживала мужа. Именно жена не давала Дмитрию Миллеру сдаться, заставляя посещать кастинги. Сейчас звезда “Склифосовского” много времени занят на работе, но всегда старается проводить побольше свободных минут с семьей.