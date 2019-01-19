Часы Apple Watch Series 3 предлагаются со скидкой в 100 долларов
Часы Apple Watch Series 3 потеряли в стоимости порядка 100 долларов, что предусмотрено в рамках события Best Buy. Кроме того, с выгодой можно приобрести и некоторые модели iPhone.
Реализация Apple Watch Series 3 по сниженной стоимости будет продолжаться до конца текущей недели. В случае приобретения смарт-часов, оснащенных GPS, по условиям рассрочки на два года придется вносить ежемесячный платеж размером 11,62 долларов. Некоторые версии устройства покупателю предлагаются с подпиской на сервис Apple Music, что не потребует доплаты при использовании в течение первых трех месяцев.
Предлагаются Apple Watch Series 3 для покупки в разных версиях, с несколькими вариантами цветовой гаммы, а также с дополнительным функционалом. Если приобретать через магазин Best Buy, можно рассчитывать на бесплатную доставку заказа.
Реализация Apple Watch Series 3 по сниженной стоимости будет продолжаться до конца текущей недели. В случае приобретения смарт-часов, оснащенных GPS, по условиям рассрочки на два года придется вносить ежемесячный платеж размером 11,62 долларов. Некоторые версии устройства покупателю предлагаются с подпиской на сервис Apple Music, что не потребует доплаты при использовании в течение первых трех месяцев.
Предлагаются Apple Watch Series 3 для покупки в разных версиях, с несколькими вариантами цветовой гаммы, а также с дополнительным функционалом. Если приобретать через магазин Best Buy, можно рассчитывать на бесплатную доставку заказа.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:55