АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отец заплакал, когда страдающий ДЦП сын взял баскетбольный мяч и начал играть
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Равшана Куркова призналась, что мечтает стать мамой

В одном из своих недавних интервью Равшана Куркова призналась, что мечтает стать мамой. Также актриса рассказала о новых проектах, которые ее ожидают в 2019 году.

Равшана Куркова призналась, что мечтает стать мамой

Равшана Куркова сообщила, что у нее весьма напряженный рабочий график и в текущем году у нее уже запланированы съемки в нескольких фильмах и телесериалах. Также знаменитость рассказала, что считает себя очень счастливой женщиной. Она достигла больших высот в профессии и добилась практически всего, чего хотела. На данный момент у Равшаны Курковой есть только одна мечта - стать мамой. При этом актриса не любит выставлять личную жизнь на показ. Она решила больше не афишировать свои отношения и считает, что поступает правильно.

Равшана Куркова призналась, что мечтает стать мамой

Напомним, Равшана Куркова была замужем два раза, но детей у знаменитости нет. Актриса считает, что брак не главное в отношениях и возлюбленные сами должны решать, нужно ли им доказывать любовь друг к другу официально.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП-5 лучших новинок
Разведка США заявила об успешно
Победитель шоу “Голос-7” Петр Захаров
Ученые вычислили пик падения астероидов
Facebook тестирует новую секретную
Виктория Дайнеко поздравила Алексея
В Москве ограбили квартиру
На Украине зарегистрированы первые
Ясновидящая Галина Янко предсказала
Звезда сериала “Склифосовский” Дмитрий
Часы Apple Watch Series 3 предлагаются
Равшана Куркова призналась, что мечтает
Биологи открыли 4 тысячи новых видов
Юлия Началова призналась, что жалеет о
Большая часть моделей BMW подорожала на
Медики назвали лучшие натуральные
Родившая пятый раз актриса Мария
Астрономы нашли в Солнечной системе
В Сети появился трейлер фильма Елены
Больной раком актер Андрей Харитонов
Социальные сети связали с мотивацией
Ученые рассказали о методе мерцающей
Православные верующие празднуют
Facebook в США грозит рекордный штраф
Стало известно, чем питаются балерины
Учёные: ДНК из ГМ-пищи попадает в
Анастасия Волочкова отметила Крещение
Максим Галкин продемонстрировал, как
Звезда “Уральских пельменей” Юлия
Инопланетяне могут жить подо льдом -
Просмотреть все новости