Равшана Куркова призналась, что мечтает стать мамой





Равшана Куркова сообщила, что у нее весьма напряженный рабочий график и в текущем году у нее уже запланированы съемки в нескольких фильмах и телесериалах. Также знаменитость рассказала, что считает себя очень счастливой женщиной. Она достигла больших высот в профессии и добилась практически всего, чего хотела. На данный момент у Равшаны Курковой есть только одна мечта - стать мамой. При этом актриса не любит выставлять личную жизнь на показ. Она решила больше не афишировать свои отношения и считает, что поступает правильно.Напомним, Равшана Куркова была замужем два раза, но детей у знаменитости нет. Актриса считает, что брак не главное в отношениях и возлюбленные сами должны решать, нужно ли им доказывать любовь друг к другу официально.