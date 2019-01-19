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Биологи открыли 4 тысячи новых видов бактерий в микробиоме человека

Итальянские биологи открыли 4 тысячи новых видов бактерий в микробиоме человека. Большая часть неизвестных микроорганизмов обнаружилась у "незападного" населения.
Биологи открыли 4 тысячи новых видов бактерий в микробиоме человека

Трентский университет Италии представил исследование микробиомов людей из 32 стран мира. Биологи изучали микроорганизмы у жителей Китая, Дании, Америки, Израиля, Монголии, Танзании и прочих регионов. Поскольку микробиом изменяется вместе с человеком, доступ к антибиотикам, диета с обилием жиров и лучшая гигиена сильно повлияли на него с течением времени.

Особенно это сказалось на "незападных" странах, где разнообразие кишечной среды обосновано образом жизни и рационом. Всего биологи перечислили 4 930 разных микроорганизмов. 77% новых видов в основном пришлись на регионы, не включающие Западные.

Авторы исследования отмечают, что пробы микробиома были взяты у людей с разными условиями жизни и возрастом. Бактерии брали из кишечника, кожи, половых органов и ротовой полости.

Результаты работы опубликовало издание Cell. В дальнейшем учёные проследят за причинами развития аутоиммунных заболеваний и аллергии.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:39

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