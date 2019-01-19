Юлия Началова призналась, что жалеет о пластической операции на груди





Перед тем, как лечь под нож хирурга, Юлия Началова была предупреждена о возможных рисках. В итоге тело звезды начало отторгать импланты, на фоне чего у артистки развились проблемы с работой почек. Затем в придачу к уже имеющимся “побочкам” появилась подагра. С последней исполнительница пытается бороться не первый год. Долгое время специалисты не могли поставить диагноз, ведь для людей возраста Началовой это редкий недуг. Только благодаря опытным медикам ей удалось получить качественную помощь, но на светских мероприятиях знаменитость часто прячет руки в перчатках.Теперь Юлия Началова выступает против различных пластических операций. Звезда признается, что сожалеет о принятом ранее решении согласиться на вмешательство, но тогда она была молодой и придерживалась ложных идеалов красоты.