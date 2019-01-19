Большая часть моделей BMW подорожала на 30 – 190 тысяч рублей





Исходя из мониторинга цен на новые транспортные средства в Российской Федерации, у большинства моделей немецкого автоконцерна повышение стоимости не превышает 100 000 рублей, данную отметку превысили лишь премиальные машины бренда вроде BMW 7 Series, 8 Series или X6.Аналитики уточнили, что за последние 3,5 месяца это уже второе увеличение ценников на автомобили немецкой марки: предыдущее зафиксировали осенью прошлого года. Всего же за 2018 год отечественные дилеры BMW продали почти 36 000 экземпляров транспортных средств.