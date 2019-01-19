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Медики назвали лучшие натуральные средства от темных кругов под глазами

Проявившиеся под глазами темные круги доставляют значительный дискомфорт. Медики рассказали о лучших натуральных средствах, которые помогут избавится от них.
Медики назвали лучшие натуральные средства от темных кругов под глазами

Специалисты советуют приложить к синюшным пятнам завернутые в платок кубики льда, сделанные из мятного настоя. Доказано, что мята совместно с холодом оказывает положительное действие на подобные проблемы. Еще одним народным способом является использование охлажденного огурца, кружечки которого ни только убирают воспаление, а и подтягивают кожу лица. Для теплых компрессов можно использовать чайную заварку. В борьбе с темными кругами под глазами можно заняться чисткой печени. Данный способ является более длительным, но не менее эффективным. Очищая печень, необходимо на время перестать употреблять жирную, копченую и острую пищу, а также алкоголь. По убеждению ученых, немаловажной является нормализация режима. Также, для профилактики синяков, которые появляются по утрам, можно перед сном наносить тонкий слой миндального масла на проблемные участки кожи.

Синяки под глазами могут возникнуть по причине переутомления, недосыпания, стресса, неправильного питания, генетической предрасположенности, пигментации, аллергической реакции и т.д. Появление темных кругов под глазами может сигнализировать о многих проблемах организма. Поэтому медики рекомендуют при частом их появлении обратиться к специалисту.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:11

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