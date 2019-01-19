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Астрономы нашли в Солнечной системе "гостью" из другой галактики

Астрономы нашли на окраинах Солнечной системы комету C / 2017 U1 из другой галактики. Пролетев близко от звезды, небесное тело не сгорело от её жара.
Астрономы нашли в Солнечной системе "гостью" из другой галактики

Открыл C / 2017 U1 гавайский телескоп Pan-STARRS 1 в 2017 году, когда комета уже удалялась от Солнца. Хотя большинство подобных объектов от жара звезды неизбежно сгорает, последняя летела со скоростью 26 км за секунду, поэтому осталась достаточно тусклой. Небесное тело выйдет за пределы системы и едва ли когда-нибудь вернётся.

По информации центра МРС, когда-то комета вращалась на орбите звезды Веги, однако смогла вырваться оттуда. Если такие данные подтвердятся, C / 2017 U1 назовут первой межзвёздной "гостьей".

Вега находится в 25 световых годах от Солнечной системы. Когда она формировалась, происходили колоссальные выбросы вещества, по сей день блуждающего в космическом пространстве.

Такие объекты обогнули галактику Млечный путь уже больше 100 раз. По логике, подобные выбросы осуществляли и другие звёздные системы. На данный момент науке известны 600 тысяч астероидов, первым из которых стал Церера.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:00

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