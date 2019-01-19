Родившая пятый раз актриса Мария Порошина еще не выбрала имя новорожденному сыну





Мария Порошина порядка 17 лет прожила в браке с Ильей Древновым, пара вместе растила троих детей, но в минувшем году стало известно об их разрыве отношений. Также актриса, которая воспитывает еще и ребенка от союза с Гошей Куценко, заявила, что беременна. Впрочем, называть отца сына она не стала. Признается звезда и в том, что до сих пор не определилась, какое имя получит ее наследник. Наверняка она уверена, что это точно не Степан, как пишут многие отечественные СМИ.Причиной “подвисания” вопроса с именем для малыша стала, по словам Марии Порошиной, большая семья, где у каждого имеются свои варианты. Сейчас окончательно определиться необходимо между 3-4 наиболее подходящими, по мнению актрисы, именами.