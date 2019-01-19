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Родившая пятый раз актриса Мария Порошина еще не выбрала имя новорожденному сыну

Актриса Мария Порошина накануне в пятый раз стала мамой, родив сына. Однако 45-летняя знаменитость призналась, что пока не определилась с именем для новорожденного наследника.
Родившая пятый раз актриса Мария Порошина еще не выбрала имя новорожденному сыну

Мария Порошина порядка 17 лет прожила в браке с Ильей Древновым, пара вместе растила троих детей, но в минувшем году стало известно об их разрыве отношений. Также актриса, которая воспитывает еще и ребенка от союза с Гошей Куценко, заявила, что беременна. Впрочем, называть отца сына она не стала. Признается звезда и в том, что до сих пор не определилась, какое имя получит ее наследник. Наверняка она уверена, что это точно не Степан, как пишут многие отечественные СМИ.
Родившая пятый раз актриса Мария Порошина еще не выбрала имя новорожденному сыну

Причиной “подвисания” вопроса с именем для малыша стала, по словам Марии Порошиной, большая семья, где у каждого имеются свои варианты. Сейчас окончательно определиться необходимо между 3-4 наиболее подходящими, по мнению актрисы, именами.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:04

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