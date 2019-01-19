В Сети появился трейлер фильма Елены Хазановой «Любовницы»





В новом кинофильме Елены Хазановой под названием «Любовницы» рассказывается история трех девушек, проживающих в Москве. Они расстаются со своими возлюбленными из-за того, что те оказались женаты. Девушки решили, что хотят припадать урок своим бывшим любовникам, а потом отомстить всем неверным мужчинам. Действия трех обманутых девушек приведут к неожиданному повороту событий и захватывающим приключениям.Главные женские роли исполнят такие актрисы, как Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александрова. В мужских ролях зрители увидят Никиту Джигурду, Сергея Гармаша, Гошу Куценко и других звезд отечественного шоу-бизнеса.