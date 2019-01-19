АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отец заплакал, когда страдающий ДЦП сын взял баскетбольный мяч и начал играть
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Социальные сети связали с мотивацией для занятий спортом

Социальные сети, такие как Facebook и Instagram, связали с мотивацией для занятий спортом. Попадая под влияние своего круга общения, люди подстраиваются под его поведение.
Социальные сети связали с мотивацией для занятий спортом

Университет Западного Онтарио в ходе исследования выяснил, что социальные сети сказываются на мотивации к занятию спортом как позитивным, так и негативным образом. Аудиторию Facebook, по статистике, в 23 процентах составляют студенты, 32 процента из которых тратят больше 4 часов на общение в интернете. Это обосновано тем, что людям необходимы тесные социальные связи, влияющие на их благосостояние и поведение.

Для опроса и участия в фокус-группе университет Онтарио пригласит студентов количеством 24 и 19 человек. Последние поделились своим отношением к Facebook и изучили, как сайт связан с мотивацией заниматься физическими упражнениями. Когда пользователь наблюдает за занимающимися спортом людьми в своей ленте, вероятно, что он ощутит мощную мотивацию делать то же самое, чтобы получить положительный отклик.

С другой стороны, в комментариях человек может прочесть критику в свою сторону, либо провести сравнение с другими людьми не в свою пользу. Учёные планируют повлиять на снижаемую физическую активность студентов с помощью соцсетей и нивелировать негативные эффекты последних.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Большая часть моделей BMW подорожала на
Медики назвали лучшие натуральные
Родившая пятый раз актриса Мария
Астрономы нашли в Солнечной системе
В Сети появился трейлер фильма Елены
Больной раком актер Андрей Харитонов
Социальные сети связали с мотивацией
Ученые рассказали о методе мерцающей
Православные верующие празднуют
Facebook в США грозит рекордный штраф
Стало известно, чем питаются балерины
Учёные: ДНК из ГМ-пищи попадает в
Анастасия Волочкова отметила Крещение
Максим Галкин продемонстрировал, как
Звезда “Уральских пельменей” Юлия
Инопланетяне могут жить подо льдом -
Из-за занятости певица Валерия не
Подо льдами Антарктиды ученые
Переживший операцию на спине Евгений
Поклонники раскритиковали Кристину
Юлия Началова показала фигуру в
Николай Валуев окунулся в Крещенскую
Маликов поделился с подписчиками в
Певица Валерия берет с собой весы даже
Илья Яббаров признался, что придумал
Кроссовер Chery Tiggo 7 станет доступен
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко опять
Ольга Бузова в Instagram отправила
Ученые: Просмотр жестоких боевиков не
После четырехлетнего перерыва Никита
Просмотреть все новости