Социальные сети связали с мотивацией для занятий спортом





Университет Западного Онтарио в ходе исследования выяснил, что социальные сети сказываются на мотивации к занятию спортом как позитивным, так и негативным образом. Аудиторию Facebook, по статистике, в 23 процентах составляют студенты, 32 процента из которых тратят больше 4 часов на общение в интернете. Это обосновано тем, что людям необходимы тесные социальные связи, влияющие на их благосостояние и поведение.Для опроса и участия в фокус-группе университет Онтарио пригласит студентов количеством 24 и 19 человек. Последние поделились своим отношением к Facebook и изучили, как сайт связан с мотивацией заниматься физическими упражнениями. Когда пользователь наблюдает за занимающимися спортом людьми в своей ленте, вероятно, что он ощутит мощную мотивацию делать то же самое, чтобы получить положительный отклик.С другой стороны, в комментариях человек может прочесть критику в свою сторону, либо провести сравнение с другими людьми не в свою пользу. Учёные планируют повлиять на снижаемую физическую активность студентов с помощью соцсетей и нивелировать негативные эффекты последних.