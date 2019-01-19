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Православные верующие празднуют Крещение Господне

Сегодня, 19 января, православные верующие празднуют Крещение Господне. По всей России граждане активно купаются в прорубях, а также спешат запастись крещенской водой.
Православные верующие празднуют Крещение Господне

Богоявление называют одним из наиболее значимых праздников у христиан. Из-за связанной с Иисусом библейской истории многие верят, что крещенская вода отличается особенными свойствами, в том числе укрепляет здоровье и дух. Еще одной “традицией” Крещения является купание в проруби, которые в этом году подготовили для граждан по всей России. Как правило, снимать одежду лучше непосредственно перед заходом в воду из-за низких температур, а после нескольких погружений в водоем требуется согреться.

Впрочем, купания не являются единственной традицией Крещения. Верующие люди в этот день отказываются от работы по дому, также следует воздержаться от любых ссор, в этот период особенно приветствуется милосердие. Практически любая освященная вода сохраняет свои особенные свойства. Священники также отмечают, что если кто-то не успел окунуться в прорубь в праздник, сделать это можно еще в течение пары следующих дней.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:15

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