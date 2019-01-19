Ученые рассказали о методе мерцающей защиты медовых пчел





Австрийские исследователи, представляющие Университет Граца, поделились сведениями о необычной мерцающей защите медовых пчёл. Результаты научной работы опубликованы на страницах издания PLoS One.Для осуществления своей цели пчелы объединяются в большую группу, защищая улей: поверх своего жилья» они образуют плотное полотно из живых особей. Если приближается опасность, они начинают переворачиваться все вместе, таким образом и создается иллюзия мерцания. Ученые считают, что сам процесс является очень завораживающим, а «зона укрытия» не превышает двух футов.К слову, ранее в своём фильме «Жизнь в подлеске» Дэвид Аттенборо показал, как провоцировал пчел на создание защитного механизма, проводя вокруг насекомых палкой. Естественно, натуралист в тот момент был одет в специальный костюм, защищающий его от возможных атак насекомых.