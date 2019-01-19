Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности





Федеральная комиссия по торговле Соединенных Штатов Америки совместно с еще несколькими ведомствами в прошлом году начала расследование против популярнейшей соцсети Facebook. Ее обвинили в передачи сотрудниками администрации личных данных своих пользователей. На данный момент ФКТ, Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также ФБР рассматривают нарушение приватности 87 миллионов потребителей. Вся информация была использована компанией из Великобритании Cambridge Analytica, для создания алгоритма, который поможет проанализировать предпочтения пользователей Facebook. На слушаниях Конгресса Марк Цукерберг, являющийся создателем социальной сети, практически признался в нарушении приватности своих пользователей и передачи личной информации посторонним лицам.На недавнем заседании Федеральной комиссии по торговле прошло обсуждение возможности наложения штрафа на Facebook по данному делу. На собрании прозвучала сумма в 22,5 миллиона долларов. Однако, не исключено, что цифра может вырасти в несколько раз.