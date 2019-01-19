АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отец заплакал, когда страдающий ДЦП сын взял баскетбольный мяч и начал играть
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности

Социальная сеть Facebook в Соединенных Штатах может получить штраф за нарушение приватности пользователей, который станет для нее рекордным. Информацию со ссылкой на три источника опубликовало издательство The Washington Post.
Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности

Федеральная комиссия по торговле Соединенных Штатов Америки совместно с еще несколькими ведомствами в прошлом году начала расследование против популярнейшей соцсети Facebook. Ее обвинили в передачи сотрудниками администрации личных данных своих пользователей. На данный момент ФКТ, Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также ФБР рассматривают нарушение приватности 87 миллионов потребителей. Вся информация была использована компанией из Великобритании Cambridge Analytica, для создания алгоритма, который поможет проанализировать предпочтения пользователей Facebook. На слушаниях Конгресса Марк Цукерберг, являющийся создателем социальной сети, практически признался в нарушении приватности своих пользователей и передачи личной информации посторонним лицам.

На недавнем заседании Федеральной комиссии по торговле прошло обсуждение возможности наложения штрафа на Facebook по данному делу. На собрании прозвучала сумма в 22,5 миллиона долларов. Однако, не исключено, что цифра может вырасти в несколько раз.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Большая часть моделей BMW подорожала на
Медики назвали лучшие натуральные
Родившая пятый раз актриса Мария
Астрономы нашли в Солнечной системе
В Сети появился трейлер фильма Елены
Больной раком актер Андрей Харитонов
Социальные сети связали с мотивацией
Ученые рассказали о методе мерцающей
Православные верующие празднуют
Facebook в США грозит рекордный штраф
Стало известно, чем питаются балерины
Учёные: ДНК из ГМ-пищи попадает в
Анастасия Волочкова отметила Крещение
Максим Галкин продемонстрировал, как
Звезда “Уральских пельменей” Юлия
Инопланетяне могут жить подо льдом -
Из-за занятости певица Валерия не
Подо льдами Антарктиды ученые
Переживший операцию на спине Евгений
Поклонники раскритиковали Кристину
Юлия Началова показала фигуру в
Николай Валуев окунулся в Крещенскую
Маликов поделился с подписчиками в
Певица Валерия берет с собой весы даже
Илья Яббаров признался, что придумал
Кроссовер Chery Tiggo 7 станет доступен
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко опять
Ольга Бузова в Instagram отправила
Ученые: Просмотр жестоких боевиков не
После четырехлетнего перерыва Никита
Просмотреть все новости