Стало известно, чем питаются балерины во избежание набора лишнего веса





К примеру, Илза Лиепа обычно отказывается от завтрака, но никогда не пренебрегает обедом и ужином. В середине дня она предпочитает рыбу, иногда это мясо птицы, а в качестве гарнира выступают овощи. Ужин, как правило, ограничивается тушеными овощами, а еще балерина не позволяет себе сладкого, отказавшись также от соли, мучного, риса и картофеля. Ее коллега Светлана Захарова наоборот считает главным временем для приема пищи завтрак, преимущественно включая в рацион различные каши, продукты без соли и зеленый чай.Балерина Мария Аллаш строгой диете следует лишь в те периоды, когда ее ждет выход на сцену. В обычные же дни танцовщица может позволить себе съесть немного торта, включает в свой рацион макароны и даже не откажется от шашлыка.