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Стало известно, чем питаются балерины во избежание набора лишнего веса

В СМИ выяснили, чем питаются известные балерины, чтобы избежать набора лишнего веса. Майя Плисецкая в свое время заявляла, что придерживается рациона “Не жрать”, но в действительности для работы танцовщицы нуждаются в правильном питании, как и спортсмены.
Стало известно, чем питаются балерины во избежание набора лишнего веса

К примеру, Илза Лиепа обычно отказывается от завтрака, но никогда не пренебрегает обедом и ужином. В середине дня она предпочитает рыбу, иногда это мясо птицы, а в качестве гарнира выступают овощи. Ужин, как правило, ограничивается тушеными овощами, а еще балерина не позволяет себе сладкого, отказавшись также от соли, мучного, риса и картофеля. Ее коллега Светлана Захарова наоборот считает главным временем для приема пищи завтрак, преимущественно включая в рацион различные каши, продукты без соли и зеленый чай.

Балерина Мария Аллаш строгой диете следует лишь в те периоды, когда ее ждет выход на сцену. В обычные же дни танцовщица может позволить себе съесть немного торта, включает в свой рацион макароны и даже не откажется от шашлыка.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:04

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