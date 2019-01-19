Анастасия Волочкова отметила Крещение купанием в купели

В новом посте Анастасия Волочкова записала несколько видео, рассказав, что уже много лет отмечает православное Крещение купанием в купели. На роликах балерина стоит у большой емкости, после чего посредством топора разбивает лед на поверхности. Поздравляя фолловеров с событием, танцовщица, облаченная в открытый купальник, несколько раз подряд окунается в холодную воду. Реакция звезды на низкие температуры дает понять, что она действительно привыкла к такой практике.Впрочем, креститься, как обычно делают это православные граждане, Анастасия Волочкова не стала. Неизвестно и то, была ли освящена вода в купели балерины перед процедурами. Сама теледива призналась, что в процессе ей было “немножко холодно”, но она не боится замерзнуть. Звезда добавила, что “поцелуй любимого” ее непременно согреет.