Максим Галкин продемонстрировал, как выглядит с тату по всему телу

В своем профиле Максим Галкин поделился архивным фото, сделанным, со слов юмориста, еще в 2012 году. На представленных снимках супруг Аллы Пугачевой позирует с обнаженным торсом. Тело артиста при этом украшено тату, на спине виднеется надпись “Галкин” английскими буквами. При этом рисунок сделан не настоящими красками татуировщика, а теми, которые легко можно смыть. Повторно посмотрев на кадры, юморист пришел к заключению, что воздержится от нанесения реальной татуировки.В комментариях мнения фолловеров относительно Максима Галкина с тату разделились. Некоторые считают, что комику действительно не стоит наносить на тело постоянные рисунки. Другие же уверены, что с татуировками юморист выглядел бы “брутальнее”, но над вариантом рисунка определенно стоит поработать.