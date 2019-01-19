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Максим Галкин продемонстрировал, как выглядит с тату по всему телу

Максим Галкин продемонстрировал поклонникам, как он выглядит с тату по всему телу. Соответствующий пост был обнародован на странице шоумена в сети Instagram.
Максим Галкин продемонстрировал, как выглядит с тату по всему телу

В своем профиле Максим Галкин поделился архивным фото, сделанным, со слов юмориста, еще в 2012 году. На представленных снимках супруг Аллы Пугачевой позирует с обнаженным торсом. Тело артиста при этом украшено тату, на спине виднеется надпись “Галкин” английскими буквами. При этом рисунок сделан не настоящими красками татуировщика, а теми, которые легко можно смыть. Повторно посмотрев на кадры, юморист пришел к заключению, что воздержится от нанесения реальной татуировки.

В комментариях мнения фолловеров относительно Максима Галкина с тату разделились. Некоторые считают, что комику действительно не стоит наносить на тело постоянные рисунки. Другие же уверены, что с татуировками юморист выглядел бы “брутальнее”, но над вариантом рисунка определенно стоит поработать.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:47

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