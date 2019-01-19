Звезда “Уральских пельменей” Юлия Михалкова похвалила Сергея Нетиевского





Сейчас между “Уральскими пельменями” и Сергеем Нетиевским продолжается судебная тяжба. Команда юмористов полагает, что их бывший руководитель из общих средств коллектива успел присвоить внушительную сумму. При этом сам шоумен уверяет, что выпады в его сторону являются не более, чем клеветой. Юлия Михалкова назвала Нетиевского “настоящим молодцом” за то, что он создал такую “машину”, как “Шоу Уральские пельмени”. Даже несмотря на то, что ее “распилили пополам”, она продолжает “ехать еще быстрее”, о чем говорят высокие рейтинги. Юмористке стало интересно, что случится, если разделить команду на три части.Кроме того, похвалила Михалкова и Мясникова с Рожковым, оставивших коллектив. По мнению звезды, бывшие участники “Уральских пельменей” смогут продемонстрировать хорошее шоу, которое найдет свою аудиторию.