Инопланетяне могут жить подо льдом - Ученые





Представители СМИ утверждают, что научные сотрудники продолжают поиск внеземных цивилизаций. На данный момент они не увенчались успехом. Бывший представитель ведомства США рассказал журналистам, что уфологи не могут обнаружить марсиан, так как они живут под пластами льда на полноводных экзопланетах. Алан Стерн, сотрудник Юго-западного исследовательского института в Техасе уверен в том, что инопланетная жизнь существует. Однако, по его мнению, исследователи сосредоточены не в тех местах, где необходимо искать внеземных существ. Он считает, что следует обратить внимание на водные миры. По мнению Стерна, инопланетяне пребывая на океанском дне, не имея защитной атмосферы на своей планете, находились бы в безопасности от смертоносного космического излучения. Учитывая факт замерзания океанов, ученый уверяет, что зеленые человечки могут жить подо льдом. Именно из-за этого их так тяжело увидеть.В начале 2019 года сотрудник Института наук о космосе из Университете Барселоны доктор Фергус Симпсон представил байесовскую вероятность – математические уравнения, которые доказывают, что большая часть всех миров покрыта водой более чем на 90 %. Благодаря своему открытию он выступил с заявлением, что подводные инопланетяне смогут создать продвинутую цивилизацию.