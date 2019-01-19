Из-за занятости певица Валерия не посещает Недели моды в Париже и Милане





По словам Валерии, ее нередко приглашают на различные светские мероприятия, но она редко присутствует там в качестве зрителя. Причиной этому супруга Иосифа Пригожина называет слишком загруженный рабочий график, так что на светские рауты у нее просто недостаточно времени. Неделям моды в европейских столицах Валерия предпочитает саморазвитие, посещая лучшие музеи Рима или Флоренции. Порой теледива позволяет себе остановиться в сельских гостиницах Пьемонта среди виноградников. По словам исполнительницы, они с супругом не пьют вино, но непременно покупают его для собственной коллекции.Валерия отмечает, что хотя и не бывает на Неделях моды, это не мешает ей следить за новинками и одеваться в соответствующие сезону и тренду наряды. Также знаменитость признается, что всюду берет с собой весы с целью постоянного контроля веса.