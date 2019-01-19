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Переживший операцию на спине Евгений Плющенко приступил к работе над новым шоу

Всего неделю назад Евгений Плющенко пережил операцию на спине, боли в которой долгое время долго волновали фигуриста. Однако уже сейчас артист приступил к работе над новым шоу, не желая тратить время на отдых.
Переживший операцию на спине Евгений Плющенко приступил к работе над новым шоу

По данным СМИ, Евгению Плющенко медики удалили грыжу на позвоночнике, хотя о подробностях проблем фигуриста со здоровьем его супруга Яна Рудковская предпочитает с прессой не говорить. Три дня назад спортсмен оставил стены клиники, решив вернуться к работе, хотя с момента операции прошла всего неделя. О возвращении на лед Плющенко сообщил фолловерам в Instagram, назвав себя “Терминатором”. В видеообращении к подписчикам звезда ледовой арены отметил, что снова работает после разрешения врача.

Со слов Яны Рудковской известно, что ее супруг сейчас трудится над новым ледовым проектом - “Золушка”. Между тем, поклонники Евгения Плющенко были обеспокоены состоянием отечественного спортсмена, а также желают кумиру скорейшего выздоровления.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00

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