Переживший операцию на спине Евгений Плющенко приступил к работе над новым шоу

По данным СМИ, Евгению Плющенко медики удалили грыжу на позвоночнике, хотя о подробностях проблем фигуриста со здоровьем его супруга Яна Рудковская предпочитает с прессой не говорить. Три дня назад спортсмен оставил стены клиники, решив вернуться к работе, хотя с момента операции прошла всего неделя. О возвращении на лед Плющенко сообщил фолловерам в Instagram, назвав себя “Терминатором”. В видеообращении к подписчикам звезда ледовой арены отметил, что снова работает после разрешения врача.Со слов Яны Рудковской известно, что ее супруг сейчас трудится над новым ледовым проектом - “Золушка”. Между тем, поклонники Евгения Плющенко были обеспокоены состоянием отечественного спортсмена, а также желают кумиру скорейшего выздоровления.