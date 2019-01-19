Поклонники раскритиковали Кристину Асмус за тверк в исполнении ее дочери

Кристина Асмус любит демонстрировать фолловерам различные моменты из своей жизни, и накануне в соцсети актриса поделилась видео с пятилетней дочерью. Девочка большую часть времени позирует к камере спиной, в компании своей сверстницы она исполняет пародию на танец. Свою публикацию актриса подписала словами “Это тверк, детка”.Впрочем, реакция подписчиков на такой пост оказалась не совсем однозначной. Многие подвергли Кристину Асмус критике. В частности, некоторым показалось, что тверк не является подходящим занятием для ребенка возраста дочери знаменитости. Впрочем, нашлись и те фолловеры, которые видео показалось милым, и они не нашли в нем никаких недостойных моментов. Просмотреть ролик, между тем, успели более 546 тысяч юзеров.