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Поклонники раскритиковали Кристину Асмус за тверк в исполнении ее дочери

Кристина Асмус подверглась критике со стороны поклонников за тверк в исполнении ее юной дочери. Видео с танцем наследницы актриса разместила на личной странице в сети Instagram.
Поклонники раскритиковали Кристину Асмус за тверк в исполнении ее дочери

Кристина Асмус любит демонстрировать фолловерам различные моменты из своей жизни, и накануне в соцсети актриса поделилась видео с пятилетней дочерью. Девочка большую часть времени позирует к камере спиной, в компании своей сверстницы она исполняет пародию на танец. Свою публикацию актриса подписала словами “Это тверк, детка”.

Впрочем, реакция подписчиков на такой пост оказалась не совсем однозначной. Многие подвергли Кристину Асмус критике. В частности, некоторым показалось, что тверк не является подходящим занятием для ребенка возраста дочери знаменитости. Впрочем, нашлись и те фолловеры, которые видео показалось милым, и они не нашли в нем никаких недостойных моментов. Просмотреть ролик, между тем, успели более 546 тысяч юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:55

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