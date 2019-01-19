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Юлия Началова показала фигуру в закрытом купальнике на пляжном фото

Певица Юлия Началова после окончания новогодних праздников решила отправиться на отдых в ОАЭ, а накануне звезда вышла на пляж в закрытом купальнике. Соответствующее фото знаменитость разместила на личной странице в Instagram.
Юлия Началова показала фигуру в закрытом купальнике на пляжном фото

Многие отечественный звезды шоу-бизнеса после праздников решили взять творческий перерыв и отправились на отдых за рубеж. Исключением не стала и Юлия Началова, выбравшая для отпуска ОАЭ. Накануне в своем профиле знаменитость поделилась снимком, где позирует в закрытом купальнике черного цвета. Певица стоит на фоне моря, подняв руки вверх, и демонстрируя подтянутую фигуру. Всем подписчикам звезда пожелала хорошего настроения, надеясь, чтобы в Россию поскорее пришла солнечная весна.

Недавно Юлия Началова призналась, что уже какое-то время вынуждена бороться с подагрой. По словам знаменитости, проблема достаточно редкая и почти не встречается в ее возрасте. Вмешательство со стороны опытных специалистов помогло певице справиться с проблемой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:46

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