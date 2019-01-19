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Николай Валуев окунулся в Крещенскую купель

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев окунулся в прорубь на Крещение Господне. Видео, которое это подтверждает бывший боксер разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
Николай Валуев окунулся в Крещенскую купель

Российский политик показал поклонникам, как он окунался в воду на праздник. В микроблоге Instagram он опубликовал пост, на котором заснят сам процесс омовения в купели. На видеоролике Валуев в рубахе белого цвета медленно опускается в прорубь, крестится и окунается три раза.

Подписывая свой пост Николай рассказал фанатам о том, что провел Крещенский Сочельник в селе Сярьги Ленинградской области.



 
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Спорт
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:39

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