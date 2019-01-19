Певица Валерия берет с собой весы даже на гастроли ради контроля веса





По словам Валерии, она каждый день проверяет свой вес, чтобы иметь возможность держать его в норме. Порой певица позволяет себе переедать, и если такое случается, на следующий день знаменитость устраивает себе разгрузочный период. Впрочем, артистка не боится, что во время гастролей может не влезть в повседневную одежду, поскольку за наряды звезды отвечает специальный костюмер, давно изучивший потребности Валерии.Поделилась исполнительница и деталями о своем райдере, отметив, что ничем примечательным он не выделяется. В частности, перед концертом в ее гримерке непременно присутствуют вода и фрукты, а также минимальный набор для перекуса в случае возникновения такого желания. Перед иностранной публикой выступать Валерия старается только с композициями на русском языке.