Певица Валерия берет с собой весы даже на гастроли ради контроля веса
Певица Валерия рассказала журналистам, что всегда строго контролирует свой вес, ради чего берет весы даже на гастроли. Кроме того, знаменитость нередко организовывает для себя специальные разгрузочные дни.
По словам Валерии, она каждый день проверяет свой вес, чтобы иметь возможность держать его в норме. Порой певица позволяет себе переедать, и если такое случается, на следующий день знаменитость устраивает себе разгрузочный период. Впрочем, артистка не боится, что во время гастролей может не влезть в повседневную одежду, поскольку за наряды звезды отвечает специальный костюмер, давно изучивший потребности Валерии.
Поделилась исполнительница и деталями о своем райдере, отметив, что ничем примечательным он не выделяется. В частности, перед концертом в ее гримерке непременно присутствуют вода и фрукты, а также минимальный набор для перекуса в случае возникновения такого желания. Перед иностранной публикой выступать Валерия старается только с композициями на русском языке.
По словам Валерии, она каждый день проверяет свой вес, чтобы иметь возможность держать его в норме. Порой певица позволяет себе переедать, и если такое случается, на следующий день знаменитость устраивает себе разгрузочный период. Впрочем, артистка не боится, что во время гастролей может не влезть в повседневную одежду, поскольку за наряды звезды отвечает специальный костюмер, давно изучивший потребности Валерии.
Поделилась исполнительница и деталями о своем райдере, отметив, что ничем примечательным он не выделяется. В частности, перед концертом в ее гримерке непременно присутствуют вода и фрукты, а также минимальный набор для перекуса в случае возникновения такого желания. Перед иностранной публикой выступать Валерия старается только с композициями на русском языке.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:17