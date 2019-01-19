Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко опять выходит замуж

Бывшая участница проекта «Дом-2» объявила, что ее сердце снова занято.Мы уже писали, что 11 декабря минувшего года Екатерина официально оформила развод с уже прежним супругом Никитой Капелюшем. Вместе молодые люди прожили два года.Однако даже во время бракоразводного процесса Катя была в хорошем настроении. Все говорило о том, что в ее личной жизни наметились перемены.И вот теперь стали известны подробности. Колесниченко в своем Instagram поместила снимок с кольцом на безымянном пальце.По ее словам, все произошло достаточно романтично. Нынешний избранник Кати пригласил ее в дорогой ресторан под предлогом деловой встречи. И во время трапезы он вручил ей кольцо с предложением руки и сердца. Колесниченко сказала «да».Вместе с будущим супругом они живут уже год. Екатерина догадывалась о серьезных намерениях ее избранника, поскольку он периодически интересовался ее предпочтениями в ювелирных украшениях. Однако сделанное предложение стало приятным сюрпризом.