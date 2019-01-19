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Ольга Бузова в Instagram отправила Элджею скрытое любовное послание

Многие поклонники знают, что у популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой и блогера Анастасии Ивлеевой весьма натянутые отношения.

Все началось с намека Насти, якобы Оля накручивает подписчиков в социальной сети Instgaram, а на самом деле за ее страницей следит гораздо меньше людей, чем указано. Бузова на такие голословные обвинения не отреагировала, однако обиду на коллегу затаила, и недавно нашла способ ей отомстить.

Ольга Бузова в Instagram отправила Элджею скрытое любовное послание

Так, ни для кого не секрет, что Ивлеева встречается со знаменитым репером Элджеем, чьи песни не сходили с первых строчек всех хит-парадов страны все лето. Однако многие считают, что на самом деле между молодыми людьми нет любви и вместе они только ради пиара, поскольку не публикуют в своих микроблогах совместные видео и фотографии, а также редко говорят друг о друге.

По слухам, все эти разговоры приводят к тому, что возлюбленные часто ругаются. Впрочем, доказательств этого нет, вот только Оле они и не нужны. Она решила поиграть на ревности Насти, опубликовав в «сторис» своего «Инстаграма» ролик, в котором она в купальнике на яхте поет песню ее возлюбленного «Минимал».

Стоит отметить, что Бузовой даже приписывали роман с Элджеем, поскольку они удивительным образом несколько раз попадались на глаза папарацци, мило общающимися на музыкальных мероприятиях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:48

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