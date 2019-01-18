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Дмитрий Миллер продемонстрировал Борису Корчевникову навыки реанимирования

Актер Дмитрий Миллер продемонстрировал ведущему Борису Корчевникову навыки реанимирования. Все произошло в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Как оказалось, артист имеет медицинское образование.
Дмитрий Миллер продемонстрировал Борису Корчевникову навыки реанимирования

Дмитрий Миллер дебютировал в кино в 2000 году в фильме «Марш Турецкого», однако настоящую славу артисту принесла роль Петра Пастухова в телесериале «Склифосовский». Как рассказал актер, ему было совершенно несложно сыграть доктора, поскольку в молодом возрасте он получил медицинское образование по специальности медбрат. Свои навыки Дмитрий Миллер продемонстрировал прямо в студии. Борис Корчевников принес на площадку дефибриллятор и предложил сыграть сцену, в которой он будет умирающим, а актер - реаниматологом. Для большей убедительности ведущий упал на пол, а Дмитрий Миллер продемонстрировал, что нужно делать, чтобы шоумен пришел в чувства. Продемонстрированная сцена оказалась очень убедительной.

Как выяснилось в ходе передачи, Дмитрий Миллер после окончания медицинского училища поступил в университет на кафедру педиатрии, однако высшее образование по специальности так и не получил, поскольку ушел с четвертого курса. После этого будущий актер начал ходить в театральную студию, а затем поступил в Щепкинское театральное училище. Рассказал Миллер и о своем счастливом браке. Артист уже несколько женат на коллеге Юлии Делос-Миллер. С будущей супругой актер познакомился в Германии во время службы, будучи в увольнении, однако тогда познакомиться не решился.
Дмитрий Миллер продемонстрировал Борису Корчевникову навыки реанимирования

Судьба свела молодых людей спустя 7 лет в Москве. Дмитрия Миллера попросили позаниматься с начинающей актрисой, ею оказалась та самая девушка, в которую он влюбился, служа в ГДР. Супруги воспитывают троих детей.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 21:06

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