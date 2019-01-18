Microsoft возобновит установку октябрьского обновления Windows 10 и прекратит поддержку Windows 7





Как стало известно, в обозримом будущем состоится выход октябрьского обновления Windows 10, которое было достаточно негативно воспринято ранее. Многие пользователи начали жаловаться на проблемы с подключением к интернету, а также на нарушение множества функций компьютеров. В связи с этим, распространение обновления было прекращено, однако недавно стало известно, что его установка продолжится в обозримом будущем. Тем не менее, по словам сотрудников компании Microsoft, процесс будет происходить более плавно, чтобы успевать своевременно реагировать на те или иные неисправности.Кроме того, появилась информация о том, что Microsoft планирует прекратить бесплатные обновления ОС Windows 7. Вероятно, это связано с желанием привлечь большее количество пользователей к более новой версии продукта.