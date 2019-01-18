АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отец заплакал, когда страдающий ДЦП сын взял баскетбольный мяч и начал играть
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Microsoft возобновит установку октябрьского обновления Windows 10 и прекратит поддержку Windows 7

Компания Microsoft планирует выпустить октябрьское обновление для Windows 10, которое в свое время стало причиной жалоб множества пользователей. Поддержка операционной системы Windows 7 будет прекращена.

Microsoft возобновит установку октябрьского обновления Windows 10 и прекратит поддержку Windows 7

Как стало известно, в обозримом будущем состоится выход октябрьского обновления Windows 10, которое было достаточно негативно воспринято ранее. Многие пользователи начали жаловаться на проблемы с подключением к интернету, а также на нарушение множества функций компьютеров. В связи с этим, распространение обновления было прекращено, однако недавно стало известно, что его установка продолжится в обозримом будущем. Тем не менее, по словам сотрудников компании Microsoft, процесс будет происходить более плавно, чтобы успевать своевременно реагировать на те или иные неисправности.

Кроме того, появилась информация о том, что Microsoft планирует прекратить бесплатные обновления ОС Windows 7. Вероятно, это связано с желанием привлечь большее количество пользователей к более новой версии продукта.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Миллер продемонстрировал Борису
Microsoft возобновит установку
Ким Кардашьян показала пикантный снимок
Toyota Prius получила систему
Отец заплакал, когда страдающий ДЦП сын
Наталья Андрейченко заявила о скором
Виктория Романец и Антон Гусев на самом
Две трети людей старше 20 лет живут в
Экс-солистка группы «Мираж» Наталья
Юлия Меньшова поделилась фото 10-летней
Астрономы: Волны в кольцах Сатурна
Министерство связи РФ предложит не
Виктория Боня призналась в том, что до
Алёна Савкина боится бессонных ночей,
В Роскосмосе намерены создать систему
NASA вместе с бывшими студентами СССР
Тина Канделаки назвала завтраки
«Сканер спермы» поможет проводить
Валерий Блюменкранц не в восторге от
Наташа Королева прослезилась, когда
В Монако открылся 43-й Международный
Учёные: Недостаток кислорода во время
Версия Redmi Note 7 с 4Гб ОЗУ и 128 Гб
Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур
Эксперт рассказал о способах защиты
WhatsApp на Android удаляет переписки
Супруги из США продали дом, чтобы жить
«Детское Евровидение 2019» пройдет в
Мел Гибсон замечен с молодой
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Просмотреть все новости