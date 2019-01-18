Toyota Prius получила систему «интеллектуального» полного привода
В скором времени на рынок выйдет Toyota Prius, которая получила систему «интеллектуального» полного привода. Купить авто можно после проведения доплаты.
В странах Северной Европы гибридные авто и электрокары пользуются огромным спросом, поэтому Toyota в скором времени предложит клиентам гибридный хэтчбек Prius с опциональной полноприводной системой AWD-i. Под капотом у новинки расположен электродвигатель, выдающий 7,2 лошадиные силы. В процессе работы он передает крутящий момент на задние колеса, в случае фиксации датчиками неудовлетворительного сцепления с дорожным полотном передних колес. Речь идет о перемещении автомобиля по заснеженной или мокрой от осадков дороге, а также обледенелых участках.
Помимо этого, авто оснащено никель-металлогидридным аккумулятором для устойчивости к холоду и получило обновленный экстерьер и интерьер. Стоит отметить, что установленный в багажнике электродвигатель забрал у него 45 литров объема. В перечне опций заявлена мультимедийная система Toyota Touch 2 и система для предотвращения аварий Toyota Safety Sense II поколения.
В странах Северной Европы гибридные авто и электрокары пользуются огромным спросом, поэтому Toyota в скором времени предложит клиентам гибридный хэтчбек Prius с опциональной полноприводной системой AWD-i. Под капотом у новинки расположен электродвигатель, выдающий 7,2 лошадиные силы. В процессе работы он передает крутящий момент на задние колеса, в случае фиксации датчиками неудовлетворительного сцепления с дорожным полотном передних колес. Речь идет о перемещении автомобиля по заснеженной или мокрой от осадков дороге, а также обледенелых участках.
Помимо этого, авто оснащено никель-металлогидридным аккумулятором для устойчивости к холоду и получило обновленный экстерьер и интерьер. Стоит отметить, что установленный в багажнике электродвигатель забрал у него 45 литров объема. В перечне опций заявлена мультимедийная система Toyota Touch 2 и система для предотвращения аварий Toyota Safety Sense II поколения.
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 20:50