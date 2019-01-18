Отец заплакал, когда страдающий ДЦП сын взял баскетбольный мяч и начал играть
В США отец маленького мальчика признался, что заплакал, когда страдающий ДЦП и аутизмом сын взял в руки баскетбольный мяч и начал играть. На снятом семейном видео также присутствует годовалый брат, радостно аплодирующий успехам старшего.
Несколько дней назад в социальной сети Twitter пользователь по имени Дэйв Томас опубликовал трогательное видео, признавшись, что уже не один раз плакал от радости, пересматривая его. На кадрах, со слов мужчины, запечатлён его сын, страдающий ДЦП и аутизмом, который просто взял в руки баскетбольный мяч и начал отбивать его от пола. Удивлённый отец решил записать этот момент на камеру своего смартфона, а также запечатлел не только восторг и счастье самого мальчика от игры, но и радость его годовалого брата, который встал на ноги и начал весело аплодировать.
За короткое время видео набрало почти 8 миллионов просмотров и более 500 тысяч отметок «нравится». В комментариях же под роликом, пользователи Сети поздравляли отца с достижениями сына, желали выдержки, сил и здоровья всем членам этой семьи. Также написали Дэйву Томасу и другие родители, чьи дети также страдают ДЦП или аутизмом. В комментариях матери признавались, что достижения его сына дают им надежду на то, что их дети тоже смогут познать радость обычной игры в баскетбол, забыв о муках болезни.
Несколько дней назад в социальной сети Twitter пользователь по имени Дэйв Томас опубликовал трогательное видео, признавшись, что уже не один раз плакал от радости, пересматривая его. На кадрах, со слов мужчины, запечатлён его сын, страдающий ДЦП и аутизмом, который просто взял в руки баскетбольный мяч и начал отбивать его от пола. Удивлённый отец решил записать этот момент на камеру своего смартфона, а также запечатлел не только восторг и счастье самого мальчика от игры, но и радость его годовалого брата, который встал на ноги и начал весело аплодировать.
За короткое время видео набрало почти 8 миллионов просмотров и более 500 тысяч отметок «нравится». В комментариях же под роликом, пользователи Сети поздравляли отца с достижениями сына, желали выдержки, сил и здоровья всем членам этой семьи. Также написали Дэйву Томасу и другие родители, чьи дети также страдают ДЦП или аутизмом. В комментариях матери признавались, что достижения его сына дают им надежду на то, что их дети тоже смогут познать радость обычной игры в баскетбол, забыв о муках болезни.
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:47