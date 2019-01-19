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Маликов поделился с подписчиками в Instagram своим детским фото

Дмитрий Маликов обнародовал в своем микроблоге Instagram детское фото, чем порадовал своих многочисленных фолловеров. На черно-белой публикации маленький Дима запечатлен сидящим с телефонной трубкой.

Маликов поделился с подписчиками в Instagram своим детским фото

Под снимком 48-летний исполнитель песен написал: «Звоню Вам». Публикация в течение четырех часов собрала свыше 12 тысяч отметок «Мне нравится» и более 300 комментариев. По словам подписчиков, они просто в восторге от детского фото Маликова. Поклонники заявили, что артист был милым ребенком.

Фолловеры отметили, что во времена Советского Союза многих детей фотографировали с трубкой телефона. Некоторые фанаты стали признаваться в любви своему кумиру, подчеркнув, что он является для них «идеальным мужчиной».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:30

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