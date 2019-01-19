Маликов поделился с подписчиками в Instagram своим детским фото

Под снимком 48-летний исполнитель песен написал: «Звоню Вам». Публикация в течение четырех часов собрала свыше 12 тысяч отметок «Мне нравится» и более 300 комментариев. По словам подписчиков, они просто в восторге от детского фото Маликова. Поклонники заявили, что артист был милым ребенком.Фолловеры отметили, что во времена Советского Союза многих детей фотографировали с трубкой телефона. Некоторые фанаты стали признаваться в любви своему кумиру, подчеркнув, что он является для них «идеальным мужчиной».