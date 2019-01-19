Ученые: Просмотр жестоких боевиков не ведёт к агрессии





Американские исследователи считают, что угрозу здоровью общества от насильственных фильмов довольно сложно обосновать. Ряд учёных отмечали, что десять процентов насилия в современном обществе связаны с влиянием агрессивных СМИ. Согласно статистическим данным, в лентах PG-13, а также PG со временем может появиться больше жестокого содержания. Киноленты с рейтингом PG-13 считают особенно товарными, ориентированными на то, чтобы получать удовольствие, однако считающимися среди родителей неуместными для детей.В свою очередь просмотр подобных фильмов может отвлекать от тяжелой работы и решения реальных насущных проблем, считают специалисты.