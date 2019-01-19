Ученые: Просмотр жестоких боевиков не ведёт к агрессии
Ученые выяснили, что просмотр жестоких фильмов в жанре боевик не ведёт к агрессии людей в реальной жизни. Специалисты опросили свыше 10 тысяч человек, выяснив, что поведение детей представляет собой одну из основных проблем современных родителей.
Американские исследователи считают, что угрозу здоровью общества от насильственных фильмов довольно сложно обосновать. Ряд учёных отмечали, что десять процентов насилия в современном обществе связаны с влиянием агрессивных СМИ. Согласно статистическим данным, в лентах PG-13, а также PG со временем может появиться больше жестокого содержания. Киноленты с рейтингом PG-13 считают особенно товарными, ориентированными на то, чтобы получать удовольствие, однако считающимися среди родителей неуместными для детей.
В свою очередь просмотр подобных фильмов может отвлекать от тяжелой работы и решения реальных насущных проблем, считают специалисты.
Американские исследователи считают, что угрозу здоровью общества от насильственных фильмов довольно сложно обосновать. Ряд учёных отмечали, что десять процентов насилия в современном обществе связаны с влиянием агрессивных СМИ. Согласно статистическим данным, в лентах PG-13, а также PG со временем может появиться больше жестокого содержания. Киноленты с рейтингом PG-13 считают особенно товарными, ориентированными на то, чтобы получать удовольствие, однако считающимися среди родителей неуместными для детей.
В свою очередь просмотр подобных фильмов может отвлекать от тяжелой работы и решения реальных насущных проблем, считают специалисты.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:30