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Ученые: Просмотр жестоких боевиков не ведёт к агрессии

Ученые выяснили, что просмотр жестоких фильмов в жанре боевик не ведёт к агрессии людей в реальной жизни. Специалисты опросили свыше 10 тысяч человек, выяснив, что поведение детей представляет собой одну из основных проблем современных родителей.

Ученые: Просмотр жестоких боевиков не ведёт к агрессии

Американские исследователи считают, что угрозу здоровью общества от насильственных фильмов довольно сложно обосновать. Ряд учёных отмечали, что десять процентов насилия в современном обществе связаны с влиянием агрессивных СМИ. Согласно статистическим данным, в лентах PG-13, а также PG со временем может появиться больше жестокого содержания. Киноленты с рейтингом PG-13 считают особенно товарными, ориентированными на то, чтобы получать удовольствие, однако считающимися среди родителей неуместными для детей.

В свою очередь просмотр подобных фильмов может отвлекать от тяжелой работы и решения реальных насущных проблем, считают специалисты.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:30

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