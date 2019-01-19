Кроссовер Chery Tiggo 7 станет доступен для приобретения на российском рынке весной





Как сообщается, разработка автомобиля длилась в течение несколько лет, а в основу лег прототип, представленный в 2012 году в рамках Женевского автосалона. В то время модель получила звание лучшего концепт-кара года, в связи с чем его серийное производство стало делом времени. В течение достаточно длительного периода дизайнеры из Cherry трудились над внешностью авто, руководствуясь принципом, который гласит, что дизайн должен доминировать. В результате к созданию машины подключилась команда из специалистов международного класса, работа которых над проектом близится к завершению.Автомобиль Tiggo 7 будет представлен весной текущего года. По словам представителей Cherry, кроссовер вполне сможет конкурировать со множеством японских, корейских и американских производителей на отечественном рынке.