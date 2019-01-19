Кроссовер Chery Tiggo 7 станет доступен для приобретения на российском рынке весной
Весной 2019 года на российском рынке появится новый автомобиль от компании Cherry, Tiggo 7. Данная модель, по словам экспертов, пользуется высоким уровнем популярности в Восточной Европе, а также Южной и Центральной Америке.
Как сообщается, разработка автомобиля длилась в течение несколько лет, а в основу лег прототип, представленный в 2012 году в рамках Женевского автосалона. В то время модель получила звание лучшего концепт-кара года, в связи с чем его серийное производство стало делом времени. В течение достаточно длительного периода дизайнеры из Cherry трудились над внешностью авто, руководствуясь принципом, который гласит, что дизайн должен доминировать. В результате к созданию машины подключилась команда из специалистов международного класса, работа которых над проектом близится к завершению.
Автомобиль Tiggo 7 будет представлен весной текущего года. По словам представителей Cherry, кроссовер вполне сможет конкурировать со множеством японских, корейских и американских производителей на отечественном рынке.
Как сообщается, разработка автомобиля длилась в течение несколько лет, а в основу лег прототип, представленный в 2012 году в рамках Женевского автосалона. В то время модель получила звание лучшего концепт-кара года, в связи с чем его серийное производство стало делом времени. В течение достаточно длительного периода дизайнеры из Cherry трудились над внешностью авто, руководствуясь принципом, который гласит, что дизайн должен доминировать. В результате к созданию машины подключилась команда из специалистов международного класса, работа которых над проектом близится к завершению.
Автомобиль Tiggo 7 будет представлен весной текущего года. По словам представителей Cherry, кроссовер вполне сможет конкурировать со множеством японских, корейских и американских производителей на отечественном рынке.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:00