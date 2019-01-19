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После четырехлетнего перерыва Никита Джигурда опять снялся в кино

Эпатажный отечественный актер Никита Джигурда опять снялся в кинофильме после 4-летнего перерыва. 57-летний артист сыграл в ленте «Любовницы» роль обманутого супруга, режиссером которой является Елена Хазанова.

После четырехлетнего перерыва Никита Джигурда опять снялся в кино

В данном фильме снялись многие знаменитые российские звезды. Сюжет кинокартины рассказывает о трех молодых женщинах, которые случайно встретились в баре. Девушки выясняют, что недавно разорвали отношения с женатыми мужчинами. Подругами по несчастью был придуман коварный план, в который входила месть своим экс-возлюбленным при помощи других мужчин.


Но даже выполнив задуманное, девушки не смогли успокоиться. Они приняли решение помогать всем обманутым влюбленным женщинам, создав союз, главная цель которого является месть неверным мужьям. Стоит отметить, что премьера ленты «Любовницы» состоится 28 февраля нынешнего года.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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