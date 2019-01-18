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Наталья Андрейченко заявила о скором третьем замужестве

Известная по роли Мэри Поппинс актриса Наталья Андрейченко заявила, что у нее есть мужчина в «тонком мире», который в скором времени может стать ее мужем. О третьем замужестве она рассказала в недавнем интервью.
Наталья Андрейченко заявила о скором третьем замужестве

Наталья Андрейченко является владелицей центра духовных занятий в Мексике, в котором она проводит лекции перед посетителями, стараясь привить им любовь ко всему вокруг. Актриса не раз заявляла, что способна понимать язык животных и птиц, как это умеют дети, и обладает еще одной сверхъестественной способностью.

Речь идет о предчувствии нового возлюбленного, который, по ее словам, уже есть, хотя они еще не виделись. Встреча произошла «в тонком мире», а в скором времени их ожидает свадьба и супружеская жизнь. К слову, Андрейченко была уже два раза замужем, а новый избранник может стать ее третьим супругом.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 20:30

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