Наталья Андрейченко заявила о скором третьем замужестве





Наталья Андрейченко является владелицей центра духовных занятий в Мексике, в котором она проводит лекции перед посетителями, стараясь привить им любовь ко всему вокруг. Актриса не раз заявляла, что способна понимать язык животных и птиц, как это умеют дети, и обладает еще одной сверхъестественной способностью.Речь идет о предчувствии нового возлюбленного, который, по ее словам, уже есть, хотя они еще не виделись. Встреча произошла «в тонком мире», а в скором времени их ожидает свадьба и супружеская жизнь. К слову, Андрейченко была уже два раза замужем, а новый избранник может стать ее третьим супругом.