В звуках Солнца зафиксировали сигнал SOS с планеты Нибиру





По мнению эксперта, в звуках Светила, которые записали астронавты, скрывается послание SOS с таинственной Планеты Х. Он заметил, что только поначалу кажется, что в данных звуках слышится монотонное определённое гудение. В ходе сравнения данных исследователь выявил отличие, которое указывает на послание с призывом о спасении. Эксперт проводит более глубокое исследование полученных данных. В настоящее время он считает, что звуки неправильно интерпретировали на МКС.По всей видимости, на станции слышали своеобразную "азбуку Морзе" непосредственно с Нибиру. Главной задачей гелиосейсмолога теперь является расшифровка собранных данных. Возможно, вскоре станет известно, угрожает ли опасность землянам либо обитателям Нибиру самим требуется помощь.