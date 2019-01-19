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В звуках Солнца зафиксировали сигнал SOS с планеты Нибиру

На МКС производят записи исходящих звуков с Солнца. Гелиосейсмолог когда их прослушал, решил, что столкнулся с сигналом SOS, который исходит с загадочной планеты Нибиру.

В звуках Солнца зафиксировали сигнал SOS с планеты Нибиру


По мнению эксперта, в звуках Светила, которые записали астронавты, скрывается послание SOS с таинственной Планеты Х. Он заметил, что только поначалу кажется, что в данных звуках слышится монотонное определённое гудение. В ходе сравнения данных исследователь выявил отличие, которое указывает на послание с призывом о спасении. Эксперт проводит более глубокое исследование полученных данных. В настоящее время он считает, что звуки неправильно интерпретировали на МКС.

По всей видимости, на станции слышали своеобразную "азбуку Морзе" непосредственно с Нибиру. Главной задачей гелиосейсмолога теперь является расшифровка собранных данных. Возможно, вскоре станет известно, угрожает ли опасность землянам либо обитателям Нибиру самим требуется помощь.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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