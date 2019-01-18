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Виктория Романец и Антон Гусев на самом деле не любят друг друга

Ни для кого не секрет, что многие союзы, которые были созданы в периметре «Дома-2» после ухода с телепроекта распадаются, публично оскорбляя и унижая друг друга. Однако есть и такие возлюбленные, которые остаются вместе навсегда, например, как Дарья и Сергей Пынзарь.

Долгое время поклонники реалити-шоу считали, что отношения Виктории Романец и Антона Гусева тоже можно считать удачными, так как они вот уже практически два года состоят в браке и живут практически душа в душу.

Виктория Романец и Антон Гусев на самом деле не любят друг друга

Однако несколько дней назад в Сети появились доказательства того, что на самом деле молодые люди не любят друга, а лишь играют роль супругов на публике, дабы привлечь к своим персонам как можно больше внимания.

В частности, были опубликованы снимки с аэропорта, на которых видно, что вне камер своих мобильных телефонов Антон и Вика практически не общаются. Девушка специально уходит подальше от своего мужа, чтобы побыть в одиночестве и отдохнуть от него.

Виктория Романец и Антон Гусев на самом деле не любят друг друга

Напомним, что Романец и Гусев хоть и являются бывшими участниками телестройки, но познакомились уже после ухода за ворота. Ради отношений с Викой Антон бросил свою на тот момент еще супругу Евгению Феофилактову и сына Даниэля.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:20

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