Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина обижена, что ее не снимают в «Голубых огоньках»





Наталья Гулькина в начале 90-х годов являлась достаточно популярной артисткой, а ее имя по уровню известности сравнивалось с Аллой Пугачевой и Ириной Аллегровой. Теперь же певица является редким гостем телешоу и концертов, а также радиоэфиров. Сама Гулькина заявляет, что часто выступает с известными хитами группы, и у нее имеется своя аудитория поклонников, однако организаторы ретро-фестивалей не спешат приглашать ее для выступлений, что удивляет исполнительницу.При этом Гулькина серьезно обижена на телевидение, так как ее редко приглашают в «Голубые огоньки», не говоря уже о популярных ток-шоу. С данным вопросом к ней часто обращаются фанаты, однако причин для такого развития событий артистка не находит.