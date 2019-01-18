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Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина обижена, что ее не снимают в «Голубых огоньках»

Экс-солистка некогда популярной группы «Мираж» Наталья Гулькина обижена, что ее не снимают в «Голубых огоньках». По словам артистки, зритель имеет право выбирать, что смотреть, однако в настоящее время им навязывают одни и те же лица, появляющиеся на телеэкранах.
Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина обижена, что ее не снимают в «Голубых огоньках»

Наталья Гулькина в начале 90-х годов являлась достаточно популярной артисткой, а ее имя по уровню известности сравнивалось с Аллой Пугачевой и Ириной Аллегровой. Теперь же певица является редким гостем телешоу и концертов, а также радиоэфиров. Сама Гулькина заявляет, что часто выступает с известными хитами группы, и у нее имеется своя аудитория поклонников, однако организаторы ретро-фестивалей не спешат приглашать ее для выступлений, что удивляет исполнительницу.

При этом Гулькина серьезно обижена на телевидение, так как ее редко приглашают в «Голубые огоньки», не говоря уже о популярных ток-шоу. С данным вопросом к ней часто обращаются фанаты, однако причин для такого развития событий артистка не находит.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 20:09

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