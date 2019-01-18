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Министерство связи РФ предложит не взимать с абонентов плату за плохую связь

В Министерстве связи РФ рассказали, что в скором времени планируется ввести минимальный порог на качество оказываемых услуг операторами. В случае, если оно окажется плохим, то услуга не будет расцениваться как оказанная, сообщил в интервью Олег Иванов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Министерство связи РФ предложит не взимать с абонентов плату за плохую связь

По словам Иванова, Минсвязи разрабатывает проекты изменений для правил по оказанию различных услуг связи, в которых будут установлены минимальные пороги по качеству для каждой изних. При фиксировании связи плохого качества абоненты смогут не оплачивать такие услуги, расценивающиеся как не оказанные.

Относительно сроков подготовки указанных изменений Иванов затруднился ответить, однако предположил, что случится это по истечению одного года. В настоящее время у министерства имеются другие задачи, являющиеся более актуальными, заключил замминистра.

Стоит отметить, что следит за качеством связи Роскомнадзор, осуществляя необходимые замеры. После этого полученные данные публикуются на ведомственном спецпортале качествосвязи.рф.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 19:47

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