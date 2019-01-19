Супермодель Наоми Кэмпбелл радикально сменила прическу

Год назад звезда рассказывала журналистам, что лишилась волос из-за постоянных наращиваний и укладок. В прошедшем году знаменитость продемонстрировала поклонникам, что прячет под париками. Оказалось, что волосы Наоми заплетены в косички, между которыми видны залысины. Звезда в последнее время появлялась на людях с длинными волосами. Но сейчас она решила кардинально сменить образ, выбрав парик с короткими кудрявыми волосами.Фото с Недели моды знаменитая модель обнародовала в своем Instagram-аккаунте. Подписчики заявили, что новая прическа Кэмпбелл отлично сочетается со стильным нарядом пастельного цвета и солнцезащитными очками в стиле 70-х. Многие фолловеры считают, что 48-летняя Наоми после смены имиджа стала выглядеть намного моложе своего возраста.