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Супермодель Наоми Кэмпбелл радикально сменила прическу

Наоми Кэмпбелл, являющаяся британской супермоделью, радикально сменила образ. Знаменитость прошла на модный показ Louis Vuitton в Париже с короткими кудрявыми волосами, светлого оттенка.

Супермодель Наоми Кэмпбелл радикально сменила прическу

Год назад звезда рассказывала журналистам, что лишилась волос из-за постоянных наращиваний и укладок. В прошедшем году знаменитость продемонстрировала поклонникам, что прячет под париками. Оказалось, что волосы Наоми заплетены в косички, между которыми видны залысины. Звезда в последнее время появлялась на людях с длинными волосами. Но сейчас она решила кардинально сменить образ, выбрав парик с короткими кудрявыми волосами.

Фото с Недели моды знаменитая модель обнародовала в своем Instagram-аккаунте. Подписчики заявили, что новая прическа Кэмпбелл отлично сочетается со стильным нарядом пастельного цвета и солнцезащитными очками в стиле 70-х. Многие фолловеры считают, что 48-летняя Наоми после смены имиджа стала выглядеть намного моложе своего возраста.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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