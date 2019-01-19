Доказана эффективность "живого" вещества для отпугивания комаров





Ученые ищут вещества, способные отпугивать различные виды насекомых, достаточно длительный период времени, однако их эффективность по-прежнему недостаточно высока. Эксперты анализировали различных представителей животного мира, однако никогда не обращали внимания на бактерий. Лишь недавно сало известно, что паразит Xenorhabdus, обитающий в желудке червей-нематод, выделяет особое вещество, способное в несколько раз эффективнее отпугивать комаров, чем любое средство, найденное или синтезированное учеными прежде.Фабклавины производятся Xenorhabdus в определенный момент жизнедеятельности бактерий и доступны для добычи в сравнительно малых объемах. Специалисты отмечают, что данная находка поможет найти средства против ос, муравьев и сверчков в обозримом будущем.