Доказана эффективность "живого" вещества для отпугивания комаров
Ученые выявили новое вещество, которое способно эффективно отпугивать комаров. Как стало известно, речь идет о фабклавинах, найденных в Xenorhabdus, которые находятся в симбиотической связи с червями-нематодами.
Ученые ищут вещества, способные отпугивать различные виды насекомых, достаточно длительный период времени, однако их эффективность по-прежнему недостаточно высока. Эксперты анализировали различных представителей животного мира, однако никогда не обращали внимания на бактерий. Лишь недавно сало известно, что паразит Xenorhabdus, обитающий в желудке червей-нематод, выделяет особое вещество, способное в несколько раз эффективнее отпугивать комаров, чем любое средство, найденное или синтезированное учеными прежде.
Фабклавины производятся Xenorhabdus в определенный момент жизнедеятельности бактерий и доступны для добычи в сравнительно малых объемах. Специалисты отмечают, что данная находка поможет найти средства против ос, муравьев и сверчков в обозримом будущем.
Ученые ищут вещества, способные отпугивать различные виды насекомых, достаточно длительный период времени, однако их эффективность по-прежнему недостаточно высока. Эксперты анализировали различных представителей животного мира, однако никогда не обращали внимания на бактерий. Лишь недавно сало известно, что паразит Xenorhabdus, обитающий в желудке червей-нематод, выделяет особое вещество, способное в несколько раз эффективнее отпугивать комаров, чем любое средство, найденное или синтезированное учеными прежде.
Фабклавины производятся Xenorhabdus в определенный момент жизнедеятельности бактерий и доступны для добычи в сравнительно малых объемах. Специалисты отмечают, что данная находка поможет найти средства против ос, муравьев и сверчков в обозримом будущем.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 04:00