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Алёна Савкина боится бессонных ночей, которые ждут ее после родов

Считанные дни остались до того момента, как участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина родит своего первенца. Девушка уже ушла в декретный отпуск, купила все необходимые вещи, уютно обустроила квартиру, где будет жить в ближайшие месяцы, собрала сумку в роддом и со спокойной душей активировала режим «ждун».

Однако подписчицы, которые знают, что такое грудной ребенок, начали морально готовить будущую мамочку к тому, что просто ей не будет, поскольку на ближайший год она может забыть про нормальный сон.

Алёна Савкина боится бессонных ночей, которые ждут ее после родов

И Алена действительно очень боится грядущих бессонных ночей, так как за период беременности привыкла много отдыхать и спать. Впрочем, некоторые опытные мамочки посоветовали ей купить мягкую игрушку Doodoo, в которой есть розовый шум.

«Его малыш слышит, пока находится у мамочки в животике, и после рождения быстрее засыпает под знакомые звуки. Это такая спасительная прелесть, что я возьму ее собой в роддом, чтобы сыночек постепенно привыкал к новым звукам», - написала Савкина.

Алёна Савкина боится бессонных ночей, которые ждут ее после родов

Также она сообщила, что купила две игрушки, одну из которых с удовольствием разыграет среди своих поклонниц, которые выполнят все условия, указанные в ее публикации.

Напомним, что отцом будущего малыша является Илья Яббаров, однако, по словам беременной девушки, числиться в документах он не будет. Она даст сыну фамилию и отчество своего отца, а также не будет обременять бывшего возлюбленного алиментами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:30

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