Алёна Савкина боится бессонных ночей, которые ждут ее после родов

«Его малыш слышит, пока находится у мамочки в животике, и после рождения быстрее засыпает под знакомые звуки. Это такая спасительная прелесть, что я возьму ее собой в роддом, чтобы сыночек постепенно привыкал к новым звукам», - написала Савкина.





Однако подписчицы, которые знают, что такое грудной ребенок, начали морально готовить будущую мамочку к тому, что просто ей не будет, поскольку на ближайший год она может забыть про нормальный сон.И Алена действительно очень боится грядущих бессонных ночей, так как за период беременности привыкла много отдыхать и спать. Впрочем, некоторые опытные мамочки посоветовали ей купить мягкую игрушку Doodoo, в которой есть розовый шум.Также она сообщила, что купила две игрушки, одну из которых с удовольствием разыграет среди своих поклонниц, которые выполнят все условия, указанные в ее публикации.Напомним, что отцом будущего малыша является Илья Яббаров, однако, по словам беременной девушки, числиться в документах он не будет. Она даст сыну фамилию и отчество своего отца, а также не будет обременять бывшего возлюбленного алиментами.