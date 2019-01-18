В Роскосмосе намерены создать систему спутников «Государево око»





Проект был представлен в пятницу, 18 января, а сотрудники Роскосмоса считают его достаточно перспективным. В декабре минувшего года ученые совершили успешный запуск на космодроме Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1а», после чего специалисты провели процедуру усиления группировки по дистанционному зондированию Планеты. Проект назван «Государево око», и он позволяет следить за динамикой изменений всевозможных процессов на Голубой планете.