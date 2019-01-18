В Роскосмосе намерены создать систему спутников «Государево око»
В Роскосмосе намерены реализовать в жизнь проект с системой спутников, получивших название «Государево око». О масштабном комплексе аппаратов для дистанционного зондирования Земли рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин.
Проект был представлен в пятницу, 18 января, а сотрудники Роскосмоса считают его достаточно перспективным. В декабре минувшего года ученые совершили успешный запуск на космодроме Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1а», после чего специалисты провели процедуру усиления группировки по дистанционному зондированию Планеты. Проект назван «Государево око», и он позволяет следить за динамикой изменений всевозможных процессов на Голубой планете.
Проект был представлен в пятницу, 18 января, а сотрудники Роскосмоса считают его достаточно перспективным. В декабре минувшего года ученые совершили успешный запуск на космодроме Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1а», после чего специалисты провели процедуру усиления группировки по дистанционному зондированию Планеты. Проект назван «Государево око», и он позволяет следить за динамикой изменений всевозможных процессов на Голубой планете.
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 19:21