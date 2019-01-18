АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы: Волны в кольцах Сатурна позволяют измерить скорость вращения планеты
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

В Роскосмосе намерены создать систему спутников «Государево око»

В Роскосмосе намерены реализовать в жизнь проект с системой спутников, получивших название «Государево око». О масштабном комплексе аппаратов для дистанционного зондирования Земли рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин.

В Роскосмосе намерены создать систему спутников «Государево око»

Проект был представлен в пятницу, 18 января, а сотрудники Роскосмоса считают его достаточно перспективным. В декабре минувшего года ученые совершили успешный запуск на космодроме Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1а», после чего специалисты провели процедуру усиления группировки по дистанционному зондированию Планеты. Проект назван «Государево око», и он позволяет следить за динамикой изменений всевозможных процессов на Голубой планете.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 19:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-солистка группы «Мираж» Наталья
Юлия Меньшова поделилась фото 10-летней
Астрономы: Волны в кольцах Сатурна
Министерство связи РФ предложит не
Виктория Боня призналась в том, что до
Алёна Савкина боится бессонных ночей,
В Роскосмосе намерены создать систему
NASA вместе с бывшими студентами СССР
Тина Канделаки назвала завтраки
«Сканер спермы» поможет проводить
Валерий Блюменкранц не в восторге от
Наташа Королева прослезилась, когда
В Монако открылся 43-й Международный
Учёные: Недостаток кислорода во время
Версия Redmi Note 7 с 4Гб ОЗУ и 128 Гб
Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур
Эксперт рассказал о способах защиты
WhatsApp на Android удаляет переписки
Супруги из США продали дом, чтобы жить
«Детское Евровидение 2019» пройдет в
Мел Гибсон замечен с молодой
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Климкин поддерживает право украинцев
Патриарх Кирилл получил звание
Оксид железа успешно справился с
Дочь актрисы Маргариты Тереховой
На общей кухне «Дома-2» для девушек
Россия собирается поставить в Сербию
Учёные: Комнатные растения не любят
BBC назвала Дэвида Боуи величайшим
Просмотреть все новости