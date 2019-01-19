Nissan превратила фургон NV300 в передвижную мастерскую столяра





Внутри фургон состоит из несколько рабочих зон, грамотно расположенных в сравнительно небольшом пространстве. Помещение NV300 оборудовано специальным столом с развешанными над ним инструментами, а также стулом, который можно перемещать по периметру рабочей зоны благодаря специальным рельсам. Тем не менее, главной особенностью фургона Nissan NV300 можно назвать батарею от электромобиля, встроенную для обеспечения его собственным питанием.Энергетический ресурс, впрочем, весьма ограничен и не может использоваться для езды. Тем не менее, заряда аккумулятора NV300 достаточно для того, чтобы питать некоторые инструменты и осветительные приборы.