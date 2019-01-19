АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отец заплакал, когда страдающий ДЦП сын взял баскетбольный мяч и начал играть
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Nissan превратила фургон NV300 в передвижную мастерскую столяра

Компания Nissan в рамках Брюссельского автосалона продемонстрировала необычный концептуальный фургон, предназначенный для специалиста по работе с деревом. Эксперты считают, что модель NV300 является раем для столяров.

Nissan превратила фургон NV300 в передвижную мастерскую столяра


Внутри фургон состоит из несколько рабочих зон, грамотно расположенных в сравнительно небольшом пространстве. Помещение NV300 оборудовано специальным столом с развешанными над ним инструментами, а также стулом, который можно перемещать по периметру рабочей зоны благодаря специальным рельсам. Тем не менее, главной особенностью фургона Nissan NV300 можно назвать батарею от электромобиля, встроенную для обеспечения его собственным питанием.

Энергетический ресурс, впрочем, весьма ограничен и не может использоваться для езды. Тем не менее, заряда аккумулятора NV300 достаточно для того, чтобы питать некоторые инструменты и осветительные приборы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nissan превратила фургон NV300 в
«Умные» часы от Apple смогут
В Женеве анонсировали новые
Появилось архивное фото Юлии Высоцкой в
Поклонники оценили роковой образ Анны
Porsche заявил об отзыве в России свыше
Дмитрий Миллер продемонстрировал Борису
Microsoft возобновит установку
Ким Кардашьян показала пикантный снимок
Toyota Prius получила систему
Отец заплакал, когда страдающий ДЦП сын
Наталья Андрейченко заявила о скором
Виктория Романец и Антон Гусев на самом
Две трети людей старше 20 лет живут в
Экс-солистка группы «Мираж» Наталья
Юлия Меньшова поделилась фото 10-летней
Астрономы: Волны в кольцах Сатурна
Министерство связи РФ предложит не
Виктория Боня призналась в том, что до
Алёна Савкина боится бессонных ночей,
В Роскосмосе намерены создать систему
NASA вместе с бывшими студентами СССР
Тина Канделаки назвала завтраки
«Сканер спермы» поможет проводить
Валерий Блюменкранц не в восторге от
Наташа Королева прослезилась, когда
В Монако открылся 43-й Международный
Учёные: Недостаток кислорода во время
Версия Redmi Note 7 с 4Гб ОЗУ и 128 Гб
Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур
Просмотреть все новости