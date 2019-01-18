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NASA вместе с бывшими студентами СССР намерены искать инопланетян с помощью питьевой воды

Сотрудники NASA вместе с бывшими студентами СССР намерены искать инопланетян при помощи питьевой воды. Проект носит название «Молекулярное секвенирование и идентификация биоконтроля», который также поможет и жителям Земли.

NASA вместе с бывшими студентами СССР намерены искать инопланетян с помощью питьевой воды

Главной целью проекта является проведение быстрых и эффективных испытаний воды на наличие наиболее распространенных патогенных микроорганизмов. Он основан на существующем патенте NASA совмещенного со специальными исследованиями, которые проводили новаторы бывшего СССР под руководством профессора Дарюша. В рамках текущих и будущих миссий американского космического агентства планируется реализовать программу по рециркуляции сточных вод для питья людьми.

Также данный проект поможет обнаружить внеземную жизнь в питьевой и непригодной для употребления воде на различных космических объектах благодаря модификации системы. Она может иметь и коммерческое направление на Земле, когда обнаружение патогенных бактерий в продуктах питания поможет не только спасать человеческие жизни, но и позволит экономить. Для здравоохранения данная программа также принесет пользу, ведь будет способна быстро выявлять признаки инфекционных заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 19:20

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