NASA вместе с бывшими студентами СССР намерены искать инопланетян с помощью питьевой воды





Главной целью проекта является проведение быстрых и эффективных испытаний воды на наличие наиболее распространенных патогенных микроорганизмов. Он основан на существующем патенте NASA совмещенного со специальными исследованиями, которые проводили новаторы бывшего СССР под руководством профессора Дарюша. В рамках текущих и будущих миссий американского космического агентства планируется реализовать программу по рециркуляции сточных вод для питья людьми.Также данный проект поможет обнаружить внеземную жизнь в питьевой и непригодной для употребления воде на различных космических объектах благодаря модификации системы. Она может иметь и коммерческое направление на Земле, когда обнаружение патогенных бактерий в продуктах питания поможет не только спасать человеческие жизни, но и позволит экономить. Для здравоохранения данная программа также принесет пользу, ведь будет способна быстро выявлять признаки инфекционных заболеваний.