«Умные» часы от Apple смогут диагностировать инсульт





Совместно с профессионалами-медиками, сотрудники Apple намерены создать девайс, который поможет человеку обнаружить у себя признаки инсульта. Новые Apple Watch оснастят специальным датчиком, считывающим сердечный ритм и определяющий в нем сбой, опираясь на фибрилляцию предсердий.На сегодняшний день «умные» часы имеют возможность проводить диагностику сердечных заболеваний и измерять пульс. А Apple Watch 4 имеют возможность делать ЭКГ, однако этим могут пользоваться только жители США. Что касается консервативных медиков, то они подвергают данную функцию критике.