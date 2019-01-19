«Умные» часы от Apple смогут диагностировать инсульт
Американская компания Apple решила объединиться с производителем медицинского оборудования Johnson & Johnson с целью создать «умные» часы, которые смогут диагностировать и предсказывать инсульт. Разработка будет направлена на людей, у которых наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Совместно с профессионалами-медиками, сотрудники Apple намерены создать девайс, который поможет человеку обнаружить у себя признаки инсульта. Новые Apple Watch оснастят специальным датчиком, считывающим сердечный ритм и определяющий в нем сбой, опираясь на фибрилляцию предсердий.
На сегодняшний день «умные» часы имеют возможность проводить диагностику сердечных заболеваний и измерять пульс. А Apple Watch 4 имеют возможность делать ЭКГ, однако этим могут пользоваться только жители США. Что касается консервативных медиков, то они подвергают данную функцию критике.
Совместно с профессионалами-медиками, сотрудники Apple намерены создать девайс, который поможет человеку обнаружить у себя признаки инсульта. Новые Apple Watch оснастят специальным датчиком, считывающим сердечный ритм и определяющий в нем сбой, опираясь на фибрилляцию предсердий.
На сегодняшний день «умные» часы имеют возможность проводить диагностику сердечных заболеваний и измерять пульс. А Apple Watch 4 имеют возможность делать ЭКГ, однако этим могут пользоваться только жители США. Что касается консервативных медиков, то они подвергают данную функцию критике.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00